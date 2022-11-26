TÜ'de "Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜ'de "Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı" yapıldı

AA

TÜ'de "Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı" yapıldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trakya Üniversitesinde yürütülen kalite ve akreditasyon süreçleriyle ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerin aktif katılımı ve öğrenci temsilinin sağlanması konuları görüşüldü.

Kalite sürecinin yaygınlaşmasının öğrenciler açısından öneminin vurgulandığı toplantıda, öğrencilerin görüş, öneri ve talepleri de değerlendirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında bilgilendirme de yapıldı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Senatosu üyelerine, verimli ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, öğrencilerin kalite yönetim ve karar süreçlerine etkin katılımlarının önemine dikkati çekerek, yürütülen çalışmaların üniversiteye, akademisyenlere ve öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ve bu süreçte katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile tüm paydaşların ve öğrencilerin görüş ve önerilerini önemsediklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Paydaşlarımızın desteği ve öğrenci senatosu üyelerimizin, topluluk başkanlarımızın ve öğrenci temsilcilerimizin uyumu sayesinde geleceğe bakışımız her zamankinden daha güçlü. Öğrenci senatosunun üniversitemiz için önemi büyük. Öğrencilerimizin yönetim süreçlerine katılmasını, fikir ve görüşlerini dün olduğu gibi bugün de önemsiyor ve Trakya Üniversitesini birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.

Kalite ve akreditasyonda stratejik bir plan dahilinde çalışmalarını sürdüren üniversitemiz, ailemizin en değerli üyeleri sizlerin katkılarıyla yeni kazanımlar elde ederek emin adımlarla yoluna devam edecektir. Kalite standartlarımızı mümkün mertebe yukarı taşımak hedefiyle çıktığımız yolda tüm öğrencilerimizin gayretlerini takdir ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Yeşilay Spor Kulübü antrenörleri judoda Balkan şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Edirne Yeşilay Spor Kulübü antrenörleri judoda Balkan ...
Yağlı Güreş Ligi kurulması fikrine başpehlivanların bakışı olumlu
YEREL HABERLER Yağlı Güreş Ligi kurulması fikrine başpehlivanların ...
(Görüntülü) EDİRNE?NİN KURTULUŞUNUN 100?ÜNCÜ YILINDA HALUK LEVENT COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE?NİN KURTULUŞUNUN 100?ÜNCÜ YILINDA ...
EDİRNE´NİN KURTULUŞUNUN 100´ÜNCÜ YILINDA HALUK LEVENT COŞKUSU
YEREL HABERLER EDİRNE´NİN KURTULUŞUNUN 100´ÜNCÜ YILINDA HALUK LEVENT ...
Edirne´nin kurtuluşunun 100´üncü yılında Haluk Levent coşkusu
YEREL HABERLER Edirne´nin kurtuluşunun 100´üncü yılında Haluk Levent ...
Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü resepsiyonla ...
Edirne'de bir evde makaron ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir evde makaron ve uyuşturucu ele ...
Edirne'de evde 30 litre etil alkol ile 24 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de evde 30 litre etil alkol ile 24 şişe sahte ...
(Görüntülü) EDİRNE - DOÇ. DR. BACIOĞLU KADINA YÖNELİK ŞİDDET HALK SAĞLIĞI SORUNU KABUL EDİLMELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE - DOÇ. DR. BACIOĞLU KADINA ...
Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 şüpheli Edirne'de yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 şüpheli Edirne'de ...
Yunanistan´a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi ...
Edirne´de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de kargo şubesinde 16 pompalı tüfek ele ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) TÜ&#039;DE &#039;KARA CUMA&#039;YA KARŞI &#039;YEŞİL CUMA&#039; ETKİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜ'DE 'KARA CUMA'YA KARŞI ...
Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü simgeleyen "100. Yıl Anıtı" törenle açıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü simgeleyen ...
Türk ve Bulgar kadın futbol takımları "Kadına şiddete hayır" temasıyla sahaya çıktı
YEREL HABERLER Türk ve Bulgar kadın futbol takımları "Kadına şiddete ...
Türk ve Bulgar kadın futbol takımları, kadına şiddete tepki için dostluk maçında karşılaştı
YEREL HABERLER Türk ve Bulgar kadın futbol takımları, kadına şiddete ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;NİN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA F-16&#039;LARLA GÖSTERİ UÇUŞU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'NİN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA ...
Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye ...
Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konferansı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" ...
(Görüntülü) EDİRNELİ KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI YÜRÜYÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNELİ KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI ...
Edirneli kadınlardan şiddete karşı yürüyüş
YEREL HABERLER Edirneli kadınlardan şiddete karşı yürüyüş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.