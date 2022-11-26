TÜ'de "Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı" yapıldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Kurumsal Akreditasyon Programı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trakya Üniversitesinde yürütülen kalite ve akreditasyon süreçleriyle ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerin aktif katılımı ve öğrenci temsilinin sağlanması konuları görüşüldü.

Kalite sürecinin yaygınlaşmasının öğrenciler açısından öneminin vurgulandığı toplantıda, öğrencilerin görüş, öneri ve talepleri de değerlendirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında bilgilendirme de yapıldı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Senatosu üyelerine, verimli ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, öğrencilerin kalite yönetim ve karar süreçlerine etkin katılımlarının önemine dikkati çekerek, yürütülen çalışmaların üniversiteye, akademisyenlere ve öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ve bu süreçte katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile tüm paydaşların ve öğrencilerin görüş ve önerilerini önemsediklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Paydaşlarımızın desteği ve öğrenci senatosu üyelerimizin, topluluk başkanlarımızın ve öğrenci temsilcilerimizin uyumu sayesinde geleceğe bakışımız her zamankinden daha güçlü. Öğrenci senatosunun üniversitemiz için önemi büyük. Öğrencilerimizin yönetim süreçlerine katılmasını, fikir ve görüşlerini dün olduğu gibi bugün de önemsiyor ve Trakya Üniversitesini birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.

Kalite ve akreditasyonda stratejik bir plan dahilinde çalışmalarını sürdüren üniversitemiz, ailemizin en değerli üyeleri sizlerin katkılarıyla yeni kazanımlar elde ederek emin adımlarla yoluna devam edecektir. Kalite standartlarımızı mümkün mertebe yukarı taşımak hedefiyle çıktığımız yolda tüm öğrencilerimizin gayretlerini takdir ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."





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