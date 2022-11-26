Edirne'de öğrenciler sahipsiz hayvanlar için atık kumaşlardan battaniye yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri "Avrupa Atık Azaltım Haftası" etkinlikleri kapsamında sahipsiz hayvanlar için atık kumaşları kullanarak battaniyeler hazırladı.

Kent Ormanı'nda bir araya gelen TÜ Hayvan Dostları Topluluğu üyesi öğrenciler, atık kumaşları değerlendirdi.

Kentteki tekstil atölyelerinden toplanan atık kumaşları dikerek battaniye yapan öğrenciler, sahipsiz hayvanların soğuk havalardan daha az etkilenmesini amaçlıyor.

TÜ Hayvan Dostları Topluluğu Başkanı Helin Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokaklarda yaşayan hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Atık malzemelerin çöp olmadığını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimizde atık kumaşlardan hayvanlarımız için battaniye dikiyoruz. Kış ayları hayvanlar için zorlu geçiyor. Yaptığımız battaniyeler sayesinde hayvanlarımız kış aylarını daha sıcak geçirecek. Burada atıklarla neler yapılabileceğini hem üyelerimize hem de vatandaşlara göstermiş olduk. Atıkları kullanarak hem geri dönüşüme katkı sağlıyoruz hem hayvanlar için faydalı bir malzeme tasarlamış oluyoruz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.