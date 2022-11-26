Adreste Nüfus Hizmeti Projesi'nde Edirne'de 1542 kimlik kartı değiştirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2022 yılında hastalık, yaşlılık, engellilik gibi nedenlerden dolayı nüfus müdürlüklerine gidemeyen 1542 kişinin kimlik kartı işlemleri "Adreste Nüfus Hizmeti Projesi" kapsamında evlerinde yapıldı.

Edirne İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, 90 yaşındaki Sacide Korkut ve 93 yaşındaki Ayşe Ozan'ın evlerine giderek yeni tip kimlik kartı başvurularını aldı.

İlk olarak Fatih Mahallesi'nde yaşayan Korkut'un evine giden ekipler, parmak izi okuması ve biometrik fotoğraf taraması yaptı. Korkut, kimlik işlemlerinin evinde gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ekipler, daha sonra Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Ozan'ın evine giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, AA muhabirine, nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşların kimlik kartı başvurularını evlerine giderek aldıklarını söyledi.

Vatandaşların yapılan çalışmadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bal, "2022 yılı içerisinde 1542 kişiye ulaştık, bu vatandaşlarımızın gönlüne dokunduk. Geçen yıl 787 kişiye evinde hizmet vermiştik. Bu hizmetimiz duyuldukça talepler arttı. İnşallah 2023'de bu sayımız daha da artar, daha çok vatandaşımızın gönlüne dokunarak hizmet sunarız." dedi.

Adreste kimlik kartı değişim işlemleri için başvuruların dilekçe ile yapılması gerektiğini altını çizen Bal, aile üyeleri veya muhtarlar aracılığıyla dilekçe işlemlerinin yürütülebildiğini dile getirdi.

Başvuruların ardından ekiplerin evlere gittiğini belirten Bal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız yatalak veya engelli olduğu için biz onların kendilerinden direkt bir dilekçe istemiyoruz. Onların yakınlarından, eğer bir yakını yoksa komşusu veya muhtarı olabilir. Gittiğimizde vatandaşımızın parmak izlerini alıyoruz. Fotoğrafını sisteme aktararak, başvurunu tamamlayıp imzasını alarak süreç hanesinde bu şekilde tamamlanıyor. Yatalak olan vatandaşımızı yatağından kaldırmadan, engelli olan kardeşimizi bulunduğu yerde rahatsız vermeden işlemlerini tamamlıyoruz. Kimlik kartları PTT aracılığıyla 1-3 iş günü içerisinde teslim ediliyor."

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