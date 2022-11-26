Edirne'de 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri Y.G, O.K, H.B. ve N.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.





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