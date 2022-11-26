Edirne'de son bir haftada 32 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Kentte son bir haftada yapılan operasyonlarda 697 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ile av tüfeği ve 16 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i hakkında adli işlem yapılırken, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 1 kişi tutuklandı.

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