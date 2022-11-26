TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu:

EDİRNE (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin kanaat önderleri ve şehrin ileri gelenleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Dernek Başkanı Selahattin Pınar'ın fikir ve görüşlerini dinlediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti her zaman olduğu gibi ortak aklı harekete geçirerek milletimizin istikametinde siyaset yapmayı ve yönetim sergilemeyi ilke edinmiş bir parti olarak dün olduğu gibi yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde müreffeh bir toplum, güçlü ve muasır medeniyet seviyesini yakalamış bir ülke olarak adımlarını atmaya devam edecektir. Güçlü sivil toplum, güçlü demokrasi ve gelişmiş bir ülke hedefiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 21. yüzyılda, Türkiye Yüzyılı hedefiyle çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."

Konuşmanın ardından Pınar, Çavuşoğlu'na üzerinde Selimiye Camisi resmedilmiş hatıra tabağı hediye etti.

Ziyarette AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve derneğin üyeleri de yer aldı.

Çavuşoğlu ve beraberindekiler, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşu ve derneklere de ziyarette bulundu.

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