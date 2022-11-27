Keşan'da vatandaşlar KİSEV programında bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) program düzenledi.

Çocuk Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, KİSEV'in okuyamayanlara, engellilere ve zor durumda kalanlara destek verdiğini belirtti.

KİSEV'e yapılan yardımların kuruşuna kadar ihtiyaç sahiplerine gittiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Buradaki herkesin bir yastığı vardır, ama bir yastığı olmayanlar, anası babası olmayanlar var. Burada yapılan bağışların her lirasının engelliye gideceği, öğrencilere destek olacağından hiçbirinizin şüphesi olmasın." dedi.

Kahvaltıya katılan sanatçı Ayşe Engin Aslanca da, böyle bir organizasyonda katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aslanca, programda sevilen şarkılarını seslendirdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.