Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından üç gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan H.Y ve Y.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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