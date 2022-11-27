Yağlı Güreş Ligi kurulması hedefine 3 altın kemerli ağadan destek

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında kıran kırana güreşler yapılması amacıyla Yağlı Güreş Ligi kurmak istediklerini söyledi.

Kırkpınar ağası Selim, AA muhabirine, yağlı güreşte lig kurulması konusunun Yağlı Güreş Kurultayı'nda görüşüleceğini söyledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu belirten Selim, "Bunun nasıl yapılacağına daha karar vermedik. Güreşte tecrübesi ve ilgisi olanları bu konuyla ilgili konuşturacağız. Ona göre bu lig kurulacak." diye konuştu.

Yağlı Güreş Ligi'nin kurulmasıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Selim, şunları kaydetti:

"Belki bu sene yetişmeyebilir ama İbrahim Türkiş ile çarşamba günü beraberdik, bu konuyu enine boyuna konuştuk. Ama bu işi muhakkak yapacağız. Güzel güreş olan yer sayısı az. Edirne'de, Elmalı'da, Balıkesir'de ve Kumluca'da güzel güreşler oluyor, saysan 10 güzel güreş müsabakası olmuyor. Diğer güreşlerde az pehlivan güreşiyor."

- Gelenekler devam edecek

Seyfettin Selim, kurulacak Yağlı Güreş Ligi'nde tüm geleneklerin devam edeceğini vurguladı.

Bazılarının lig kurulma fikrini eleştirdiğini anlatan Selim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gündeme gelecek, 'Kırkpınar'da lig mi olur' diye. Tam tersi Kırkpınar eski Kırkpınar olsun, kıran kırana güreşler olsun diye Yağlı Güreş Ligi'ni kurmak istiyoruz. Ata sporu yağlı güreş sadece Edirne'de değil her yerde olsun diye bunu yapacağız. Başka bir amacımız yok. Lig kurulursa puanlama kalkacak."

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