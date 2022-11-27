Moğollar müzik grubu Edirne'de konser verdi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - TED Edirne Koleji tarafından kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla konser düzenlendi.

Kolejin konferans salonunda düzenlenen konserde, Moğollar müzik grubu sahne aldı.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, konser öncesi yaptığı konuşmada, kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konserde, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Moğolları Edirne'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İba, konserden elde edilecek gelirlerin maddi imkanı yetersiz çocuklara armağan edileceğini ve çocukların hayallerine kavuşmak için bunun çok iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Kız çocuklarının okuma konusunda hala sorunlar yaşadığını dile getiren müzisyen Cahit Berkay da yapılan etkinliğin çok kutsal olduğunu söyledi.

Kırsal kesimlerde yaşayan bazı kız çocuklarının eğitimine devam edemediğini vurgulayan Berkay, "Bu etkinliği düzenleyenleri de tebrik ediyorum. Bizde bir parçası olduk. Doğru bir iş yapıyoruz bu çok önemli. Çok saygıdeğer, şapka çıkartılacak bir çalışma" dedi.

Konuşmaların ardından Moğollar, sevilen şarkılarını seslendirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.