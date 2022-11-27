Edirne'de çevre gönüllüleri Meriç Nehri kenarını temizledi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çevre gönüllülerinden oluşan bir grup Meriç Nehrinde çevre temizliği yaptı.



Bir kısmı üniversite öğrencisi, bir kısmı ise çeşitli meslek kuruluşlarından oluşan gönüllüler, nehir kenarını plastik, pet şişe ve benzeri atıklardan temizledi.



Grup 2 saat içerisinde kilolarca çöp topladı.

Trakya Üniversitesi'nde görevli akademisyen İspanyol çevre gönüllüsü Begonia Rodrigues, grup adına yaptığı açıklamada, temizliği, ciddi bir çevre sorununa dikkat çekmek için yaptıklarını belirtti.

"Amacımız insanlarda farkındalık yaratmak" diyen Rodrigues "Her etkinlikte burada piknik yapanlara burayı kirletmemeleri temiz tutmaları gerektiğini belirtiyoruz. Bugün fazla kişi olamadık çünkü hava gerçekten çok soğuk, öğrencilerin kimisi de hasta. Bazı şeylerin gerçekten değişebileceğine inanıyoruz. İlk başladığımızda küçük bir gruptuk sonra büyümeye başladık. Artık bu temizlik etkinlikleri daha doğal hale gelmeye başladı." şeklinde konuştu.











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