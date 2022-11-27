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GÜNCELLEME - Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

GÜNCELLEME - Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sıvı yağ üretilen fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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