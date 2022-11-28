Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



T.E. idaresindeki 39 NG 470 plakalı otomobil, Kıyık Caddesi ile Turan Dursun Caddesi'nin kesiştiği kavşakta S.T. idaresindeki 22 FN 246 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü T.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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