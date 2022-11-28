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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğinde "Kurtuluşunun 100. Yılında Doğu Trakya Paneli" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TTK konferans salonunda gerçekleşen panelin açılışında konuşan TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, 10 yıl boyunca Trakya ve Balkanlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyük Taarruz'daki başarı ve Mudanya'daki diplomatik zaferin, Doğu Trakya'yı geri kazandırdığını dile getiren Çetin, "İşgal altında kalınan 28 ay gerçekten çok uzun bir süre. Burada yapılan zulüm, haksızlık, hırsızlık, vahşet unutuldu sanılıyor ama bunları unutmadık, bunların hepsinin raporu elimizde var. Rum işgal kuvvetleri Edirne'yi terk ederken yağmalama ve hırsızlık olayları had safhada." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da 100 yıl önce Yunan işgaline uğrayan mukaddes Doğu Trakya topraklarının kurtuluşunun milli mücadele ile gerçekleştiğini belirterek, Trakya ve Balkanlar üzerine daha fazla çalışmaya imza atmak istediklerini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçilen panelde Trakya Üniversitesinden Doç. Dr. Nurten Çetin, Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Dr. Öğretim Üyesi Veysi Akın da bildirilerini sundu.

Panelde ayrıca Doç. Dr. Çetin tarafından hazırlanan ve küratörlüğünü Enver Şengül’ün üstlendiği Doğu Trakya’da Milli Mücadele sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Panele Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve akademisyenler katıldı.

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