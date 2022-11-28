Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İpsala'da, 2020 yılında hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Yılmaz Bayraktar, mezarı başında anıldı.

Anma programına, Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), İpsalaspor Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu (BİDOST), önceki dönem İpsala Belediye Başkanı Mehmet Karagöz ve vatandaşlar katıldı.

Mezarlığın ardından Bayraktar'ın ailesi de ziyaret edildi.

- Enez'de aşı dolapları denetlendi

Enez'de aşı dolapları denetlendi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi aşı sorumluları tarafından, ilçeler arası çapraz denetim kapsamında Enez İlçe Devlet Hastanesi Aşı Birimi, Enez ASM ve Büyükevren ASM bünyesinde yer alan aşı dolaplarının denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde aşı odaları, aşı dolapları ve aşıların fiziki açıdan kontrolü yapılarak aşı takip sistemlerinin aşı dolabı ve bilgi işlem sistemi ile olan bağlantıları kontrol edildi.

- Can Ertuğrul, yeniden Saadet Partisi İpsala ilçe Başkanlığına seçildi

Saadet Partisi İpsala 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Can Ertuğrul seçildi.

İpsala Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Ertuğrul, ilçede parti teşkilatını yıllardır güçlü bir şekilde temsil ettiklerini belirterek, partinin bayrağını daha yukarılara taşıyacaklarını ifade etti.

Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa İriş'in de katıldığı kongrede yapılan seçimde Can Ertuğrul, yeniden başkanlığa seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.