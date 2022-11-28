Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de cep telefonu çalınan kişi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde pazarda alışveriş yapan Ü. P. Ç'nin kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce cep telefonu çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de bir kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde, S.Y'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 85 şişe farklı markalarda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kayıp oğlunu arıyor

Edirne'de bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.

C.T, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek, oğlu D.T'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

-Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

M.Ö'nün Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

- Yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı

Edirne'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ş'nin kullandığı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen M.Ö'ye çarptı.

Kazada yaralanan M.Ö, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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