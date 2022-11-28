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EDİRNE (AA) - Edirne’de, kentte görev yapan trafik polislerine, "Etkili iletişim becerileri" ve "Öfke ve stres yönetimi" konulu eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile planlanan eğitim programında, kentte görev yapan trafik polislerine yönelik iletişim seminerleri düzenlendi.

Vatandaşla en yoğun biçimde temas kuran emniyet görevlileri olan trafik polislerinin iletişim, öfke ve stres kontrolü becerilerini geliştirmeye, Edirne Emniyet Müdürlüğünün kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler, il ve ilçelerden gelen üç farklı grup ile yürütüldü.

Amir ve memur düzeyinde 150'ye yakın trafik görevlisinin katıldığı ve üç günlük boyunca devam eden eğitimler, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Çelik ve Öğretim Göreclisi Erman Trak tarafından gerçekleştirildi.

- TÜ öğretim üyelerinin bildirileri akademik dergi ve kitaplarda yer aldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin, XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi'nde sunduğu bildiriler, akademik dergi ve kitaplarda yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim dalı ev sahipliğinde, Germanistler Derneği (GERDER) ile ortaklaşa organize edilen XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti.

TÜ Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Handan Köksal ve Prof. Dr. Mukadder Seyhan Yücel'in eş başkanlığında organize edilen XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi'nde sunulan bildiriler, 3 farklı kaynakta akademisyen ve araştırmacıların dikkatine sunuldu.

TÜ yayınlarından 2022 yılında çıkan ve editörlüğünü Yücel, Köksal, Öncü, Prof. Dr. Leyla Çoşan ve Prof. Dr. Hikmet Asutay’ın üstlendiği "Germanistik im Digitalen Wandel/Dijital Evriminde Germanistik" adlı tematik kitapta yayımlandı.

Kongreye katılan bazı akademisyenlerin bilimsel yazıları, "Diyalog/Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik" adlı derginin 2021 yılında yayımlanan 9/2 sayısında yer aldı.

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