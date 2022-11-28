EDİRNE (AA) - İpsala'da kurulacak karma organize sanayi bölgesi için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.
Karma OSB değerlendirme toplantısının ikincisi Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.
Kırbıyık toplantıda, karma OSB için bürokratik işlemlerin hızlandırılması talimatının verildi.
Toplantıya, Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, belde belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
- İpsala Spor "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı
İpsala Spor, Mega Genç Spor ile yaptığı karşılaşmanın ardından "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı.
İpsala Spor dün evinde Mega Genç Spor ile oynadığı maçta, 2-2 berabere kaldı.
Maç sonrası İpsala Sporlu oyuncular Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek amacıyla "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı.
Karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal da izledi.
Öte yandan İpsala Spor Yönetimi Ünsal'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
- İpsala'da KADES uygulamasına dikkat çekildi
İpsala Kaymakamlığınca Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yapmak ve bilinirliğini arttırmak amacıyla aile sağlığı merkezlerine bilgilendirme afişi asıldı.
KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı afişte, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, uygulama üzerinden akıllı telefonlarıyla uygulamaya ulaşabileceği anlatılıyor.