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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,841 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 10,544 12,841 Buğday Kg 6,000 6,802 İnek Kg 36,000 52,200 Dana Kg 49,500 68,000

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