Trakya'da yer yer sağanak etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da yer yer sağanak etkili oluyor.

Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sağanak nedeniyle, bazı caddelerinde su birikintileri oluştu, ana arterlerde trafikte aksamalar yaşandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde yağış nedeniyle önlem aldı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü ilçede sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.





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