Edirne'de sulama kanalındaki balık ölümleri

EDİRNE (AA) - Hamzadere Barajı Sulama Birliği Başkanı Eyüp Farsak, Hamzadere Barajı'na su sağlayan kanallarda telef olan balıkların su pompaları altında kalan balıklar olduğunu söyledi.



Farsak, AA muhabirine, Hamzadere Barajı'na su sağlayan kanallarda bazı ölü balıkların görüldüğünü, bu görüntünün sulama kanalının temizlenmesi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Balık ölümlerinin barajda değil sulama kanalında olduğunu dile getiren Farsak, "Her yıl çeltik hasadı bittikten sonra sulama kanalları temizleniyor ve suyu boşaltılıyor, kanallarda balıklar da kalabiliyor, tekrar su verince daha önce ölen, pompa altlarında kalan veya suyun azalması nedeniyle oksijensizlikten ölen balıklar da oluyor. Her sene yaşanan bir şey bu. Kanala su verilmesiyle tekrar durum normale döndü." diye konuştu.

Farsak, Hamzadere Barajı'nda bir kirliliğin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

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