Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası ilçe çıkışında Yunanistan sınırına doğru ilerleyen 2 otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgusunda otomobillerde bulunan şüphelilerden A.Y, Y.A, M.Y ve L.K'nın FETÖ "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandıkları belirlendi. FETÖ şüphelileri ile otomobil sürücüleri Ç.G. ve K.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ç.G. ve K.T, "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan, Y.A. ve L.K ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerden A.Y adli kontrol şartıyla, M.Y ise serbest bırakıldı.









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