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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen "21. Yüzyılda Saray-Müzeleri Değerlendirmek" başlıklı Uluslararası Milli Saraylar Sempozyumu'na katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli saray müzeleri ve yöneticileri ile bu alanda çalışan araştırmacı ve akademisyenleri Topkapı Sarayı'nda bir araya getiren sempozyum, mehter gösterisi ile başladı.

16 ülkeden 60 bilim insanını bir araya getiren ve 14 oturumda 46 bildirinin sunulduğu sempozyumun açılış oturumuna Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı başkanlık etti.

Ortaylı başkanlığındaki oturumda ICOM Eski Başkanı Dr. Alberto Garlandini, İspanya Ulusal Miras Kurumu Başkanı Ana de la Cueva ve Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız birer sunum yaptı.

Oturumda bir konuşma yapan Prof. Dr. İlbey Ortaylı, Topkapı Sarayı'nın, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun süre merkezi konumunda olduğunu ifade ederek sarayın tarihsel gelişiminden ve özelliklerinden bahsetti.

ABD, İngiltere, Japonya Hindistan, İtalya, İspanya başta olmak üzere yurt dışından katılımın yoğun olduğu sempozyumun da bu açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Ortaylı, İtalya ve İspanya'nın katılımını önemsediğini belirtti.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, sempozyumun dünyanın önde gelen saray müze yöneticilerini ve bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirdiğini aktardı.

Sempozyumun gerçekleştiği Topkapı Sarayı'nın tarihsel gelişiminden bahseden Yıldız, sarayın, müze olarak kullanıldığı 1924 yılından bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Yıldız'ın sunumu ile sona eren açılış oturumunun ardından sempozyum, paralel oturumlarla devam etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise dünyanın en prestijli saray müzeleri ve yöneticileri ile alanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getiren önemli bir sempozyuma imza attıklarından dolayı Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Edirne Sarayı'nın ihyasının önemine değinen Tabakoğlu, "Edirne Sarayı'nın ihyası sadece tarihi bir yapının yükselmesi demek değildir. Aynı zamanda bir şehre ruh veren, ona kimlik katan ve tarihteki birçok şehirden daha özel bir konuma taşıyan bir abidenin yükselmesi demektir. Edirne Sarayı'nın inşası ve ihyası, yerel birçok sorunun çözülmesi demektir." ifadelerini kullandı.

- Keşan'da sergi açılışı

Keşan Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Nazmi Metin ve Öğrencileri Resim Sergisi" açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Ahmet Yenice Ortaokulu düzenlenen sergiye Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile sergi sahibi Nazmi Metin ve öğrenciler katıldı.

Açılış programında konuşan Helvacıoğlu, Nazmi Metin ve öğrencilerini çalışmalarından ötürü tebrik ederken, her zaman sanatın ve sanatçının destekçisi olacaklarını söyledi.

Sergi, 5 gün açık kalacak.





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