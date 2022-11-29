Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, son dönemde etkili olan sağanaklar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Kent ve çevresine düşen yağış, kuraklığın yanı sıra tarımsal sulamanın etkisiyle seviyesi azalan Meriç ve Tunca'nın su seviyesini yükseltti.

Kasım ayı başında saniyede 40 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi sağanakların ardından 65 metreküpe ulaştı.

Ay başında 3 metreküp/saniye olan Tunca'nın debisi ise 2 kat artarak saniyede 6 metreküpe çıktı.

Debinin yükselmesi nehirlerde oluşan kum adacıklarının da gözden kaybolmasına neden oldu.

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