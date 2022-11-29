Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Klasik Akşamlar" adlı konser düzenleyecek.

Yıldıray Öztürk'ün solist olarak yer alacağı konserde klasik eserler seslendirilecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 1 Aralık Perşembe 20.00'da gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.

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