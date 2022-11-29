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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, UN Women ve İsveç Büyükelçiliği iş birliğinde Sapanca'da düzenlenen "Kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine katılımının güçlenmesi" konulu toplantıya katıldı.

KEFEK Başkanı Aksal, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir basamak olduğunu belirtti.

Kadınlara siyasal hayatta fırsat eşitliği sağlanmasının demokrasi, insan hakları ve kalkınma meselesi olduğunu aktaran Aksal, "Bu hep birlikte adım atmamız gereken partiler üstü bir konudur. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim vurguladığı gibi milletimizin tamamını kuşatan bir seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

- Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Yağcılı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemelerde bulunan Kaya, köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.









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