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EDİRNE (AA) - Memleket Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Kutsal Bora, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Edirne'de ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Bora ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Yağmur Islattı Aydın, Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bora, ziyarette İnce'nin 2 Aralık Cuma günü Edirne'de vatandaş ve esnafla bir araya geleceğini ifade etti.

İnce'nin programının basın buluşmasıyla başlayacağını belirten Bora, "Genel Başkanımız basın toplantısının ardından vatandaşlar ve esnafla buluşacak. Programda alışveriş merkezi ziyareti, Kıyık Caddesi, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Caddesi ve Alipaşa Çarşısı ziyaretleri bulunuyor. Vatandaş ve esnafla bir araya gelecek başkanımız en son Cuma Pazarı'nı ziyaret edecek. Bu büyük buluşmaya tüm Edirne halkını davet ediyoruz." dedi.

Bora, İnce'nin 3 Aralık Cumartesi günü de Keşan'da ziyaretlerde bulunacağını dile getirdi.

- Huzurevinde trafik eğitimi

Edirne Huzurevi'nde trafik eğitimi düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevi personeli ve huzurevinde kalan yaşlılar, trafik şube müdürlüğü ekiplerince bilgilendirildi.

Eğitimde, yaya geçitleri, kavşaklar fotoğraflı ve videolu olarak tanıtıldı, trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

- Okul öncesi öğretmenlerine yönelik seminer

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Edirne Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında okul öncesi öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlükte düzenlenen seminere konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Akşin Yavuz katıldı.

Seminerde, okul öncesi dönemde öğrenme potansiyelini destekleme konuları ele alındı.





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