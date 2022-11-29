Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Memleket Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Kutsal Bora, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Edirne'de ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Bora ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Yağmur Islattı Aydın, Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bora, ziyarette İnce'nin 2 Aralık Cuma günü Edirne'de vatandaş ve esnafla bir araya geleceğini ifade etti.

İnce'nin programının basın buluşmasıyla başlayacağını belirten Bora, "Genel Başkanımız basın toplantısının ardından vatandaşlar ve esnafla buluşacak. Programda alışveriş merkezi ziyareti, Kıyık Caddesi, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Caddesi ve Alipaşa Çarşısı ziyaretleri bulunuyor. Vatandaş ve esnafla bir araya gelecek başkanımız en son Cuma Pazarı'nı ziyaret edecek. Bu büyük buluşmaya tüm Edirne halkını davet ediyoruz." dedi.

Bora, İnce'nin 3 Aralık Cumartesi günü de Keşan'da ziyaretlerde bulunacağını dile getirdi.

- Huzurevinde trafik eğitimi

Edirne Huzurevi'nde trafik eğitimi düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, huzurevi personeli ve huzurevinde kalan yaşlılar, trafik şube müdürlüğü ekiplerince bilgilendirildi.

Eğitimde, yaya geçitleri, kavşaklar fotoğraflı ve videolu olarak tanıtıldı, trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

- Okul öncesi öğretmenlerine yönelik seminer

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Edirne Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında okul öncesi öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlükte düzenlenen seminere konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Akşin Yavuz katıldı.

Seminerde, okul öncesi dönemde öğrenme potansiyelini destekleme konuları ele alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
YEREL HABERLER Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ şüphelisi 4 ...
(Görüntülü) MSB, F-16?LARIN EDİRNE?DE SELAMLAMA UÇUŞUNA AİT HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MSB, F-16?LARIN EDİRNE?DE SELAMLAMA ...
Edirne´deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
MSB, F-16´ların Edirne´de selamlama uçuşuna ait havadan görüntüleri paylaştı
YEREL HABERLER MSB, F-16´ların Edirne´de selamlama uçuşuna ait ...
Edirne'de sulama kanalındaki balık ölümleri
YEREL HABERLER Edirne'de sulama kanalındaki balık ölümleri
Trakya'da yer yer sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Trakya'da yer yer sağanak etkili oluyor
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Meriç'te azimli kedi oltadaki balığı kaptı
YEREL HABERLER Meriç'te azimli kedi oltadaki balığı kaptı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
"Kurtuluşunun 100. Yılında Doğu Trakya Paneli" düzenlendi
YEREL HABERLER "Kurtuluşunun 100. Yılında Doğu Trakya Paneli" ...
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ...
GÜNCELLEME - Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın ...
(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE YAĞ FABRİKASININ SİLOSUNDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE YAĞ FABRİKASININ ...
Edirne'de yağ fabrikasının silosunda yangın
YEREL HABERLER Edirne'de yağ fabrikasının silosunda yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.