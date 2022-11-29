Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12 lira 25 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün ayçiçeği oldu.

Salon satışlarında gerçekleşen 3 işlemde 45,58 ton ayçiçeği, kilogramı en düşük 12 lira 13 kuruş, en yüksek 12 lira 25 kuruştan alıcı buldu.

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