EDİRNE (AA) - Edirne'de trafik ekipleri denetim yaptı.
Kent genelinde belirlenen uygulama noktalarında 60'a yakın araç kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, aykırı ışık donanımı takan, yüksek sesle müzik dinleyen, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, eksik belge ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 8 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Ekipler ayrıca yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için sürücüleri uyardı.
Uygulama kapsamında, sürücülere yaya geçitlerinden geçişlerde, yayalara yol vermeleri gerektiği hatırlatılarak, bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için de bilgilendirme yapıldı.
Denetimlerin devam edeceği vurgulandı.