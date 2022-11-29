Halk ozanı Aşık Veysel Edirne'de türkülerle anıldı

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EDİRNE (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Gör Beni, Duy Beni-Aşık Veysel'i Anma Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezindeki etkinlikte, Aşık Veysel'in hayatını anlatan belgesel sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in bu toprağın insanını, bu toprağın dokusuyla, kokusuyla, sesiyle, tınısıyla anlattığını belirterek, "Onun sesinde ve sazında insanımızın özü, kardeşliği ve birlikte yaşama duygusu vardır. Büyük ozanımız Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler de Aşık Veysel'in gözlerini karanlık bir dünyada açsa da o karanlıklardan yüzlerce eser çıkarmış büyük bir ozan olduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in Cumhuriyet'in Yunus Emre'si, Kaygusuz Abdal'ı olduğunu ifade eden Hatipler, "İnsanlığı kardeşliğe ve birlikte yaşamaya davet ettiği koşmalarına sazıyla, sesiyle can vermiştir. Onun şiirlerinde eşref-i mahlukat olan insanın, insanca yaşamasına davet vardır, sevgi vardır, dostluk vardır, birlikte yaşama vardır." dedi.

Konuşmaların ardından Aşık Veysel'in şiirleri Emre Çam yönetimindeki müzik ekibi ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri tarafından seslendirildi.

Etkinliğe, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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