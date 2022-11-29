Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

EDİRNE (AA) - Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu öncesinde lastikçilerde yoğunluk gözleniyor.

Uygulamanın başlamasına kısa süre kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, Edirne'deki lastikçilerde hareketlilik oluşturdu.

Zorunlu olarak kış lastiği taktıran ticari araç sürücülerinin kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen hususi araç sürücüleri de lastiklerini değiştirtiyor.

Kentteki bir oto lastik servisi firması yetkilisi Bülent Şimşek, AA muhabirine lastikçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kış şartlarında kar ve buzlanmaya karşı sürücülere kış lastiği taktırmaları tavsiyesinde bulunan Şimşek, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde her aracın kış lastiği taktırması gerekir. Kış lastiği ve yaz lastiği arasında kauçuk farkı vardır. Kış lastiğinde kauçuk daha yüksek olduğu için tutunma ve frenleme süresi daha yüksektir. Lastiğin malzemesi ne kadar kaliteliyse tutunma o kadar daha iyi olur." dedi.

Şimşek, kış lastiğinin fiyatının boyutu ve kalitesine göre değiştiğini değişim ücretinin ise 200-350 lira arasında olduğunu ifade etti.





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