Edirne'de çeltik arazisi kiralama ihalesinde paralar çuvallarla taşındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik ekimi için belediye arazilerini kiralama ihalesi yapıldı.

İpsala Belediyesi düğün salonunda Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ın başkanlığında, belediye encümeni huzurunda düzenlenen ihaleye yaklaşık 300 üretici katıldı.

İhalede, 9 bin 240 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 3 bin 300 lira ile 7 bin lira arasında değişen bedellerle kiralandı.

Arazilerin kiralama bedellerinin yarısı üreticilerden salondaki banka memurları tarafından nakit olarak teslim alındı.



İhale sonunda banka memurları tarafından sayılan paralar çuvallarla taşındı.

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