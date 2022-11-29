Trakya Üniversitesi'nde "Çevre Teknolojileri Fuarı" düzenlenecek

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nin yürüttüğü "Mavi Büyüme İçin Sınır Ötesi İşbirliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" projesi kapsamında Çevre Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında Edirne Lisesi ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje kapsamındaki fuar, yarın Balkan Kongre Merkezi'nde açılacak.

Trakya'dan çevre faaliyeti gösteren firmalar, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar ve topluluklar olmak üzere 40 katılımcı, proje pazarı etkinliğinde stant açarak ziyaretçilerini faaliyetleri hakkında bilgilendirecek ve çevre adına farkındalık oluşturacak.

Lise ve üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarının başvurabildiği proje pazarında 33 proje yarışacak.

Fuar perşembe günü sona erecek.





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