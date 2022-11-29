Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

V.D. idaresindeki 22 HU 007 plakalı otomobille, plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen otomobil, Sarayiçi girişinde çarpıştı.

Yaralanan sürücü V.D. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan diğer sürücünün aranmasına başlandı.



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