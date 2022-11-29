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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

AA

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

V.D. idaresindeki 22 HU 007 plakalı otomobille, plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen otomobil, Sarayiçi girişinde çarpıştı.

Yaralanan sürücü V.D. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan diğer sürücünün aranmasına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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