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EDİRNE (AA) - Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yekta Baydar, adının yaşatıldığı okulda düzenlenen törenle anıldı.

Yekta Baydar Ortaokulunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Baydar'ın annesi Sevil Baydar, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, küçük bir fidan olarak okula başlayan öğrencilerin Yekta Baydar Ortaokulundaki eğitimle koca bir çınara dönüştüğünü söyledi.



Keşan halkının Baydar ailesine şükran borçlu olduğunu aktaran Helvacıoğlu, Yekta Baydar'a rahmet diledi.

Törende, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- ESTAB'ın meclis toplantısı yapıldı

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (ESTAB) meclis toplantısı yapıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ESTAB'ı ileriye taşımak için her kurumun üzerine düşeni yapması belirtti.

Saros Körfezinin gelişimi ve ESTAB'ı daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Helvacıoğlu, toplantıda alınan kararların bölge için hayırlı olmasını diledi.

- Belediye Başkanı Balkan'dan pazar yeri açıklaması

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, kapalı pazar yerinin tapusunun belediyeye geçtiğini belirtti.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin yıllardır "kronikleşen sorununu" çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Kapalı pazar yerinin yaklaşık 40 yıl önce kamulaştırma işlemlerinin başladığını belirten Balkan, şunları kaydetti:

"Bu işlemler tamamlanmadığından dolayı 40 yıldır tapusu bir türlü belediyeye geçemeyen ve bu nedenle çatısının yapım aşamasında bir çok problem yaşadığımız pazar yerimizin önemli bir kısmı olan yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kısmının tapusunu mahkeme kararı ile almış bulunuyoruz. Böylece yaklaşık 8 bin metrekarelik alanını kullandığımız pazaryerimizin tapusunu tamamen belediyemiz üzerine temiz bir şekilde geçirmiş olduk."

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