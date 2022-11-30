KEFEK Başkanı Aksal son 20 yılda çalışma hayatında önemli adımlar atıldığını belirtti

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'de son 20 yılda çalışma hayatının iyileştirilmesi adına önemli adımlar atıldığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti iktidarlarının çalışma ücretleri ve sosyal haklar başta olmak üzere tüm çalışma alanlarında iyileştirmeler yaptığını belirtti.

Asgari ücretle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Aksal, emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeli personele kadro müjdesi verdiğini anımsatan Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın son müjdelediği düzenleme ile sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kamu çalışanları hariç olmak üzere kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise, süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Şimdiden tüm sözleşmeli çalışanlarımıza ve yakınlarına hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."



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