AK Parti Edirne İl Başkanı İba, tek amaçlarının Edirne'nin kalkınması olduğunu belirtti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, amaçlarının Edirne'nin kalkınması ve hak ettiği çehreye kavuşması olduğunu belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne İl Genel Meclisi 2023 bütçesi 310 milyon lira olarak onaylandığını hatırlattı.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın sosyal medya hesabından "bütçeye 'evet' oyu verdikleri için köylere hizmetlerin yapıldığını" iddia eden paylaşımı eleştiren İba, hükümetin sunduğu hizmetlerin üstünden nemalanmaya çalışmak yerine önce kendi yetki alanlarına giren hizmetleri vatandaşlara götürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşa hizmet götürmekle, mecliste el kaldırmak arasındaki farkın öğrenmesi tavsiyesinde bulunan İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siz önce kendi yetki alanlarına giren hizmetleri vatandaşlarımıza götürün. Biz sizin eksiklerinizi kapatmak zorunda kalmayalım. Mesela yıllarca bedbaht halde bıraktığınız Selimiye Meydanı'nı Bakanlığımız olaya el atmak zorunda kalmadan ihya edebilseydiniz. Her yıl kışın akrobasi yaparak yürümek zorunda kaldığımız sokakları bir düzgün hale getirseydiniz.



Edirne'mize yakışmayan şehir otogarını çağımıza uygun şekilde modernize etseydiniz. Şehir içi ulaşımında vatandaşlarımızın ve ETUS şoförlerinin mağduriyetini dinleyip, kör düğüm olan sorunu çözüme kavuşturabilseydiniz. Keşke bizim hemşerilerimize sunduğumuz hizmetler üstünden nemalanmaya çalışmasaydınız."

İba, tek gaye ve amaçlarının Edirne'nin kalkınması ve hak ettiği çehreye kavuşması olduğunun altını çizdi.



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