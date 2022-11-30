Anız yakmak topraktaki faydalı bakteri ve organik maddeleri yok edip verimi düşürüyor

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, anız yakmanın, topraktaki faydalı bakteri ve organik maddeleri yok ederek toprağın verimini düşürdüğünü söyledi.

Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesi kapsamında, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde Çevre Teknolojileri Fuarı ve Proje Pazarı etkinliği gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Elipek, "Mavi Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu seminerdeki konuşmasında, sağlıklı bir doğa ve çevre için ekosistemin korunması gerektiğini ifade etti.

Toprağın ve suyun, parçalayabileceği organik atıkları temizlediğini anlatan Elipek, kimyasal atıklar ve inorganik atıkların kirliliğe neden olduğunu dile getirdi.

Elipek, verimli tarım arazilerinin gıdaya erişim için çok önemli olduğunu, tarlalarda hasat sonrası anız yakılmasının toprağa büyük zarar verdiğini vurguladı.

Anız yakmanın birçok olumsuz etkisi olduğunu anlatan Elipek, şunları kaydetti:

"Anız yakmak kanayan yaramız. Anız yakınca tarladaki atıklardan kurtulduğumuzu ve sürme işlemini yapmayacağımızı sanıyoruz. Anız yandığı zaman topraktaki bakteriler de gidiyor. Verimli bir toprakta 0-3 santimetre derinliğinde canlılar yaşamakta ve toprağın verimliliğini sağlamaktadır. Anız yakımı, canlıları yok etmekle ve atmosferi kirletmekle kalmaz, toprakta bu canlıların besleneceği ve toprağın verimini sağlayacakları organik maddeyi, bitkilerin kullanamayacağı formlara dönüştürür. Ayrıca toprağın su tutma kapasitesi de olumsuz yönde etkilenir ve toprakta tohumun çimlenmesi gereken rutubet azalır. Atmosfere salınan gazlar, aynı şekilde su ve toprağa geri dönerek negatif etkilerini devam ettirir."









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