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EDİRNE (AA) - İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, İpsala Belediyesi'nin arazi kiralama ihalesinde fiyatların yüksek seyrettiğini bildirdi.

Balcılar, belediyeye ait 9 bin 240 dönüm çeltik arazisinin ihaleyle kiralandığını belirtti.

İhaleye yaklaşık 300 üreticinin katıldığını dile getiren Balcılar, "3 bin 300 lira bedelle başlayan ihalede fiyatlar hızlı şekilde yükseldi. Dönüm başına 6-7 bin lira seviyelerine ulaştı. Hatta 16 bin liraya ulaşan araziler oldu. Bunlar çok yüksek rakamlar." ifadelerini kullandı.

- Diş Hekimliği Fakültesi öğrenciler beyaz önlük giydi

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, akademisyenler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, öğrencilerin beyaz önlüğü giydiklerinde mesleğin saygınlığını ve sorumluluğunu hissetmeye başlayacaklarını belirtti.

Öğrencilerin uzun bir eğitim sürecinden geçeceklerini aktaran Prof. Dr. Hatipoğlu, "Beyaz önlük aslında hekimin sürekli olarak kendini geliştirme, modern tıp uygulamalarını takip etme, kendini yenileme sorumluluğudur. Hastaya şifa vermenin, mesleğine, meslektaşına, hasta haklarına, insan haklarına, toplumsal değerlere saygının güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir ise öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.

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