EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Gül Güzeli" adlı ilk çocuk oyununu Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Erdoğan'ın yazdığı ve yönettiği, 2005 Kültür Bakanlığı En İyi Oyun Ödülü'nü alan oyun sezon boyunca her çarşamba ve pazar günü tiyatro severlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğrencileri oyunları toplu olarak izleyebilmeleri için oyunun çarşamba günleri okul saatinde sahneleneceğini belirtti.

Birçok çocuk oyununu çocuklarla buluşturacaklarını belirten Gürkan, "Çocuklarımız bazen sahnenin önünde bazen seyirci koltuklarında olacak ama bu şehrin çocukları tiyatroyla büyüyecek, sanatla büyüyecek, müzikle büyüyecek. İşte Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı bunun için var. 7’den 70’e herkesi tiyatromuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Cam atıklar geri dönüşüme kazandırılacak

Edirne'de, kent geneline konulan 94 atık cam toplama kumbarasıyla atık camların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kentteki 24 mahalleye ve işlek caddelere atık cam toplama kumbaraları yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez, geri dönüşüme önem verdiklerini belirtti.

Cam atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılacağını ifade eden Çerkez, şunları kaydetti:

"Ambalaj Atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği ile Atık Yönetim Yönetmeliği ve Ambalaj Atıkları Kontrol Hükümlerine uygun olarak ambalaj atıklarının düzenli toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüşüm tesislerine iletilmesi ile ilgili bir süre önce ihale gerçekleştirildi. İhale sürecinin sonucunda şehrimizin genelinde cam atıkların toplatılması ve geri dönüşüme gönderilmesi süreci başlamış oldu. Atık camların yeniden ekonomimize kazandırılması ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla vatandaşlarımızın kullanmadıkları cam şişeleri, kavanozları ve cam eşyaları çöp konteynerleri yerine bu kumbaralara atmalarını istiyoruz."





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