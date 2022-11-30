Edirne'de boş arazide ölü 15 kedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de 15 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Talatpaşa Mahallesi'nde boş arazide ölü kedileri gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.

Kedilerin ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, AA muhabirine, olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Kedi ölümleri nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirten Aydın, "Dernek olarak olayla ilgili olarak kurumlarla irtibat halindeyiz. Otopsi sonucunun ardından ölümlere neyin neden olduğu anlaşılacak. Hayvanlara karşı yapılan bir şey varsa dernek olarak yasal tüm haklarımızı kullanacağız. Konunun bir an önce aydınlığa kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

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