Haluk Levent "Hayatının en ilginç konserini" İpsala'da verdi

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EDİRNE (AA) - Şarkıcı Haluk Levent Edirne'nin İpsala ilçesinde konser verdi.

Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı.

Sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü havada konser veren Haluk Levent'in şarkılarına dinleyenlerde eşlik etti.

Konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Haluk Levent'i tebrik ederek İpsala pirinci armağan etti.

- Üşüyen Haluk Levent, konser sırasında kahvehaneye girdi

Bu arada konserin bir bölümünde elinde mikrofonla şarkı söyleyerek meydan yakınındaki bir kahvehaneye giren Haluk Levent, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hayatımdaki en ilginç konser" dediği sosyal medya paylaşımına Haluk Levent, havanın soğukluğu notunu düştü.

Paylaşımdaki görüntüde "Aşkın mahpushane" şarkısını söylerken Haluk Levent'in kahvehanede oyun oynayanlara eşlik edişi de yer aldı.



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