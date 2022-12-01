Kapıkule'deki operasyonlarda trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda iki araçta yapılan aramada 12 kilogram trüf mantarı ile 10 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizi kapsamında şüpheli görülerek x-ray taramasından geçirildi.

Şüpheli yoğunluklar olduğu tespit edilen araç, dedektör köpek "Fokus" kullanılarak detaylı arandı. Yapılan ayrıntılı kontrollerde aracın stepne boşluğunda ve yolcu koltuğunun ön kısmındaki poşetlerde 12 kilogram trüf mantarı bulundu.



Doğada az rastlanan ve yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen trüf mantarının değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu tespit edildi.

-Dolaplardan kehribar çıktı

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramada ise şoför mahallinin üzerinde bulunan dolaplardaki poşetlerde işlenmiş vaziyette irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş kehribar bulundu.



10 kilogram ağırlığındaki kehribar taşlarının değerinin yaklaşık 730 bin lira olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheliye para cezası, 1 şüpheliye ise adli işlem uygulandı.

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