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EDİRNE (AA) - Keşan'da Yeşilçam Şarkıları Konseri düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Keşan Belediye Sanat Merkezi iş birliğinde düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziği korosu, Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronun, seslendirdiği şarkılar ile dinleyenleri geçmişe götürdüğünü belirtti.

Keşanlıları, koroya katılmaya davet eden Helvacıoğlu, "Gerçekten de koro üyelerimiz, saz ekibimiz Keşan'ımızın bir parçası ve bu güzelliklerden daha yüzlerce var. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Spordan sanata her alanda emekleri olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konseri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, Keşan Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Andaç Gedik ve vatandaşlar izledi.

- TYBB Şube Başkanı Demir'den Haluk Levent'e plaket

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, şarkıcı Haluk Levent'e "çevre dostu" plaketi verdi.

Demir, şube yönetim kurulunca aldıkları karar doğrultusunda, İpsala'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde konser veren şarkıcı Haluk Levent'e, "çevre dostu" plaketi takdim etti.

Levent de plaket için teşekkür ederek, "Bu plaketi hak etmiyorum ama umarım hak ettiğim günler gelecektir ve tertemiz bir çevreye kavuşacağız." ifadelerini kullandı.





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