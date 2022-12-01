Keşan'da kış lastiği denetimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, sorumluluk alanlarında kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığının yanı sıra lastiklerin diş derinliklerini de kontrol etti.

Bugün başlayan ve 1 Nisan 2023'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 1152 lira ceza kesildi.















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