Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya giren otomobildeki 3 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.Ç'nin (54) kullandığı 22 LU 815 plakalı otomobil, Kuzucu köyü yakınlarında yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada, sürücü ile N.Ç. ve S.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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