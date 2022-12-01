Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda 34 milyon avrodan fazla yatırım planlanıyor

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği Ortak İzleme Komite Toplantısı, Edirne'de gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Türk ve Bulgar heyetler, yeni dönemdeki öncelikli alanlar ve seçilen konularda projeler uygulanması için izlenecek yol konusunda istişarede bulundu.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Yardımcısı Serdar Öztürk, yeni dönemin iki ülke için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Belirlenen konularla ilgili geçmiş dönemlerde faydalı projeler uygulandığını belirten Öztürk, proje uygulama kapasitenin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Programın sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu aktaran Öztürk, "2021-2027 döneminde program kapsamında 'Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa', 'Vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa' ve 'Daha güvenli ve huzurlu bir Avrupa' önceliklerinde Bulgaristan'ın Burgaz, Yambol ve Haskovo bölgelerine ve Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli illerine 34 milyon avronun üzerinde yatırım yapılması planlanmaktadır. Programın 2021-2027 dönemi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Desislava Georgieva ise yeni dönemde belirlenen öncelikli alanlarda güzel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile Türk ve Bulgar heyetler katıldı.

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