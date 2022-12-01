Edirne'de boş arazide bulunan kedilerin ölüm nedeni araştırılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki kedi ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce alınan numuneler, İstanbul'daki laboratuvara gönderildi.

Talatpaşa Mahallesi'nde dün boş arazide bulunan 15 kedinin ölüm nedenlerinin araştırılması çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kedilerden, ölüm nedeninin belirlenmesi için numune aldı.

Numuneler İstanbul'daki laboratuvara gönderdi.

Kedilerin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından sonuca göre adli süreç yürütülecek.

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