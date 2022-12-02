Edirne Valisi Kırbıyık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret etti

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ilk olarak Hasan Sezai Teknik İlim ve İrfan Vakfını ziyaret etti.

Vakıf yöneticileriyle görüşen Kırbıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kırbıyık, daha sonra Edirne Ziraat Odasını ziyaret etti.

Oda Başkanı Hüseyin Arabacı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kırbıyık, oda faaliyetleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kırbıyık, ziyaretinde tarımsal üretimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.