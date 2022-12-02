Edirne Valisi Kırbıyık, Roman vatandaşların sorunlarını dinledi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bir araya geldiği Roman vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Kırbıyık, bürokratlarla birlikte Romanlar'ın yaşadığı Menzilahir Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Vatandaşların taleplerini not alan Kırbıyık, kurum müdürlerine talimat verdi.



Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, Roman vatandaşların çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kentte, Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezlerinin (SODAM) 3'üncüsünün de açılacağı bilgisini veren Kırbıyık, kadınların bu merkezlerdeki kurslara katılmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Lise çağında okula devam etmeyen gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kırbıyık, "Mesleki teknik eğitimde hem staj yapacaklar haftada bir gün okula gidecekler. Biz onları çeşitli yerlerde çırak olarak işe sokacağız hem sigortaları yatacak hem de asgari ücretin üçte biri kadar alarak okul masraflarını çıkartacaklar." diye konuştu.

Kırbıyık, tekstil fabrikaları ve atölyelerde çalışmak isteyenlere iş bulacaklarını ifade etti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.